Mediatonic (Fall Guys) racheté par Epic Games

HUGE NEWS!@Mediatonic are pleased to announce that we've joined the @EpicGames family!



What does this mean? I'm glad you asked!



FAQ:https://t.co/QpiEHemUca pic.twitter.com/ZcGaoooljz — Fall Guys 4041 SOON (@FallGuysGame) March 2, 2021

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

. Le succès de l'été 2020 arrive donc dans le catalogue Epic Games, pour tenter de séduire de nouveaux joueurs.Toutefois, que la communauté se rassure,. En effet, Mediatonic a mis en ligne une FAQ permettant de répondre à quelques questions que pourraient se poser les joueurs, dans laquelle nous apprenons, notamment, que. Qui plus est,Enfin, l'autre bonne nouvelle est que la version Steam devrait rester active, et qu'il sera toujours possible de l'acheter par le biais de la plateforme de Valve, contrairement à Rocket League, qui ne peut plus l'être, depuis qu'il est arrivé sur l'Epic Games Store. Il est cependant fort probable que d'ici quelques mois, Fall Guys ne puisse pu être acheté sur Steam, même si pour le moment « Fall Guys restera achetable sur Steam ».Il est également possible que, dans les semaines à venir,