Fall Guys Steam : Est-il encore jouable et mis à jour ?

Mediatonic a, il y a quelques mois, été racheté par Epic Games, dans le but de promouvoir un peu plus Fall Guys. Et ce qui devait arriver, arriva, à l'instar de Rocket League,, en tant que tel. Mais rassurez-vous, il est toujours accessible pour certaines personnes, sur la plateforme de Valve.La réponse est oui,. Cependant, il faut obligatoirement avoir acheté le jeu avant son passage en free-to-play, le 21 juin 2022, pour l'avoir dans sa bibliothèque. Si tel est le cas, alors le battle royale party game sera toujours sur votre compte et vous pourrez y jouer tout à fait normalement, sans faire la migration vers une autre plateforme.Là encore, la réponse est oui., qui profitera de toutes les nouveautés de Fall Guys, comme c'est par exemple le cas pour Rocket League , qui a connu pareil sort en 2020. D'ailleurs,, cela ne modifiera en rien leur version de Fall Guys.Les seules personnes impactées par ce changement sont celles et ceux qui n'avaient pas encore acheté, avant ce passage en free-to-play.Si vous vous demandez p, c'est tout simplement parce qu'Epic Games l'a rendu plus ou moins exclusif à sa plateforme. Cela fait suite au rachat de Mediatonic par Epic Games en mars 2021. La société n'a pas pour habitude de proposer ses produits sur des plateformes concurrentes, il est donc logique de voir. Cependant, pour ne pas pénaliser les millions de joueurs l'ayant acheté sur la plateforme de Valve, le battle royale reste jouable sur Steam.