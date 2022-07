Fall Guys : Skin Grandis, comment l'obtenir ?

Comment obtenir le skin Grandis dans Fall Guys ?

Depuis la disponibilité deen free-to-play, à la fin du mois de juin 2022, de nombreux joueurs ont afflué sur les serveurs, ce qui a causé quelques soucis. L'un des plus gros problèmes était les serveurs, qui n'arrivaient pas à supporter cette arrivée massive. Ces soucis ont toutefois assez vite été réglés par Mediatonic, mais d'autres ont vu le jour, notamment un problème affectant la boutique du jeu, qui forçait l'achat de skins en le prévisualisant.Si Mediatonic s'est excusé , tout en essayant de rembourser les joueurs victimes de ce problème (qui ont fait une demande de remboursement), le studio s'est également montré généreux enà tous les joueurs.Ce skin est le, et peut être récupéré par tous les joueurs, même par ceux n'ayant pas connu ce problème. Pour le récupérer gratuitement,. Lesera automatiquement ajouté à l'inventaire et vous pourrez ensuite l'équiper pour personnaliser votre petit haricot.Comme vous le voyez, ce skin permet d'avoir un personnage doté d'un coup bien plus long que les personnages de base. Toutefois, la hitbox ne devrait pas être modifiée.Il n'a pas été précisé jusqu'à quand les joueurs peuvent le récupérer, mais si vous avez lancéavant le problème, vous devriez être éligible pour obtenir le skin, même si vous lancez le battle royale dans quelques jours. Ne tardez toutefois pas trop, pour éviter que levous passe sous le nez.Pour le reste, rappelons queest disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch en free-to-play. Si vous revenez sur le jeu après quelques mois d'absence et souhaitez renommer votre compte, sachez que vous pouvez changer de pseudo