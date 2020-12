Fall Guys remercie sa communauté avec un trailer live action et un skin gratuit

On espère vous redonner le sourire. C’est l’ambition unique de Fall Guys. Merci à vous tous pour votre soutien et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, malgré ces temps difficiles.

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 15,93 euros sur PC

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Un peu plus de 4 mois après la sortie de Fall Guys , qui aura su attirer l'attention et vendre quelque 10 millions de copies uniquement sur PC. Mediatonic, le studio en charge du développement du titre, a souhaité remercier sa fidèle communauté, même si le nombre de joueurs s'est largement réduit ces dernières semaines, même si le lancement de la saison 3 a permis de voir les chiffres remonter.Dans un premier temps, une petite vidéo, entièrement réalisée en prise de vues réelles, a été partagée sur YouTube (voir en en-tête) permettant de découvrir un vrai petit bonhomme gélatineux dans un environnement familial à l'approche des fêtes de fin d'année, avec bien évidemment plusieurs références à Fall Guys. Deuxièmement, et c'est peut-être ce qui plaira à la majeure partie des joueurs,. Pour le récupérer, il suffit de lancer le jeu entre le 21 et 25 décembre et d'aller le réclamer.Pour conclure, l'équipe de Fall guys souhaite remercier les joueurs et espère continuer à leur donner du plaisir en cette période compliquée :Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure Fall Guys, sachez que notre partenaire