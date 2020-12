Fall Guys récompensera les meilleurs joueurs avec les rangs de couronne et les costumes dorés

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

La saison 3 de Fall Guys a été présentée plus amplement ce 11 décembre, lors de la cérémonie annuelle des Game Awards, avec entre autres la publication d'un trailer. Plus récemment, Joe Walsh, designer du titre, est revenu sur certaines nouveautés qui seront implantées ce 15 décembre à l'occasion du coup d'envoi de cette nouvelle saison.Dans le but de récompenser les joueurs qui additionnent le plus de couronnes, mais aussi pour encourager les joueurs à tout faire pour en brandir encore plus,. Un système de suivi qui évoluera en fonction du nombre de couronnes remportées. Plus les victoires seront nombreuses, plus le rang deviendra élevé, avec des récompenses uniques,De plus, pour récompenser la crème de la crème,. Les skins les plus prisés de Fall Guys pourront ainsi être obtenus en version dorée, ce qui ne manquera pas d'interpeller vos concurrents lors de votre quête d'une énième couronne. Fall Guys est, pour rappel, disponible sur PC et PS4. La saison 3 sera lancée ce 15 décembre, et apportera plusieurs niveaux et skins inédits, en rapport avec l'histoire.