Fall Guys : La saison 3 dévoile sa date de sortie et une bande-annonce

Quand démarre la saison 3 de Fall Guys ?

Durant, nous avons pu découvrir. Ayant pour thème l'hiver et Noël,La saison 3 demarquera, par exemple,avec des obstacles tels que le Ringus Dingus dévoilé il y a peu , mais aussi et surtoutParmi eux, les joueurs pourront retrouver : le Krampus, un pingouin habillé d'un nœud papillon, une tenue de ski, un renne au nez rouge, un yéti grincheux, un bonhomme de neige avec haut-de-forme, un narval, une bougie, un bonhomme enveloppé dans du papier cadeau de Noël, et un qui semble être l'un des trois rois mages.qui permettra de débloquer des skins, des couronnes, mais aussi des bannières et des pseudos.Comme nous vous le disions ci-dessus et comme indiqué dans la bande-annonce,prochain et offrira aux joueurspour bien démarrer. Mediatonic devrait continuer son teasing dans les jours à venir.