Les bonus de précommande de Fall Guys

Édition Standard

Édition Collector

À quelques heures de la sortie de, qui a profité de deux bêtas afin de se dévoiler au grand public et attirer l'attention sur lui, les bonus de précommandes ont été révélés par les développeurs, Mediatonic. Deux éditions sont différentes sont disponibles, permettant de récupérer plus ou moins de récompenses, mais surtout de profiter du jeu dès sa sortie.Vendue pour le prix de 19,99 euros,proposera à tous les joueurs qui la précommande le costume exclusif Gordon Freeman Headcrab variant, qui est donc une référence directe à la licence Half-Life.Vendue pour le prix de 29,99 euros, cette dernière permet de récupérer trois costumes exclusifs pour personnaliser votre petit personnage, l'emote Robot, mais aussi 10 000 Kudos, la monnaie virtuelle, permettant d'acheter d'autres skins dans la boutique d'objets. Les bonus de cette édition sont indépendants de la précommande, puisqu'elle devrait rester disponible après le lancement deVous n'avez plus que quelques heures pour vous décider ou non à précommander, puisqu'il sortira ce 4 août, sur PC et PS4. Notez que les abonnés du PS Plus pourront le récupérer gratuitement