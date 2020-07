Jeux gratuits du PS Plus août 2020

Fall Guys: Ultimate Knockout

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campagne remasterisée

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, voici que deux nouveaux jeux dont un populaire et un très attendu, peuvent être récupérés.Alors qu'il vient de bénéficier d'une bêta qui a connu un fort succès et que sa sortie est prévue ce 4 août sur PC et PS4,. Ce dernier est basé sur les jeux télé tels que Wipeout, Intervilles ou Ninja Warrior, demandant à 60 joueurs de s'affronter dans différentes épreuves où l'équipe gagnante a le droit d'accéder à l'étape suivante, le but étant de remporter la partie.De nombreuses épreuves aussi loufoques qu'amusantes seront proposées, assurant de passer un bon moment.pourra être récupéré du 4 au 31 août.La campagne solo de l'un des jeux de la franchiseles plus populaires de tous les temps pourra également être récupérée gratuitement. Toutes les missions du jeu sorti en 2009 sont bien évidemment de la partie, dans une version totalement remastérisée avec de nouveaux rendus physiques, textures, animations, l’éclairage HDR et bien plus encore, pour une expérience optimale.pourra être récupéré du 28 juillet au 31 août 2020.