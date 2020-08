Fall Guys : Leak de skins Portal et My Friend Pedro

Collab skins featured shop leaks!



Portal: September 3rd

My friend Pedro: September 6th pic.twitter.com/GDHQRscCUc — HYPEX - Fall Guys Leaks & News (@HypexFG) August 13, 2020

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

est le succès de ce mois d'août 2020, et ce en dépit des problèmes de serveurs et sa disponibilité seulement sur PC et PS4. À l'instar de nombreux autres jeux multijoueur, les utilisateurs. Une boutique est de ce fait disponible en jeu, permettant aux joueurs de dépenser l'argent virtuel, durement gagné au cours de moult épreuves, afin d'acheter différents skins plus ou moins originaux.Si certaines références à d'autres licences vidéoludiques ont vu le jour, notamment un skin de Team Fortress 2, il semblerait que deux autres soient prochainement mises en avant, comme nous l'apprend Hypex. Ainsi,, jeu de type run and gun, justement édité par Devolver Digital, qui est également l'éditeur deCes skins devraient donc arriver les 3 et 6 septembre prochains. D'autres collaborations de ce genre sont bien évidemment possibles, notamment lorsque nous voyons les idées proposées sur les réseaux sociaux, parfois directement par les développeurs.est, pour rappel, disponible sur PC et PlayStation 4, et le cross-play devrait prochainement être activé . Qui plus est, les joueurs sur Xbox One et Nintendo Switch pourraient prochainement le découvrir