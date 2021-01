Fall Guys : Le compte Twitter réfute son arrivée dans le Xbox Game Pass

Sorry - there has been a bit of a mixup - Fall Guys is not coming to Xbox Game Pass! — Fall Guys Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 20, 2021

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

L'arrivée de Fall Guys dans le Xbox Game Pass ne devrait pas se faire tout de suite. Malgré quelques rumeurs suite à un tweet pouvant le suggérer , le compte Twitter, très actif et proche de la communauté,. Le compte Twitter Nibellion a évoqué l'arrivée probable du battle royale dans le catalogue du Xbox Game Pass, ce à quoi le compte officiel a répondu que « Fall Guys n'arrivera pas dans le Xbox Game Pass ».Ces derniers attendent l'arrivée de Fall Guys sur Xbox One et Xbox Series X/S depuis son lancement, mais Mediatonic, en charge du développement, n'a pour le moment pas encore prévu un tel portage,. Cependant, un portage ces prochains mois n'est pas à exclure, dans le but de redynamiser l'intérêt envers ce dernier.Pour rappel, le titre n'est actuellement disponible que sur PC et PlayStation 4.