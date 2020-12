Fall Guys : La saison 3 est disponible, tous les détails

Tundra Run : Évitez les boules de neige, les coups de poing et les palmes dans une course effrénée vers la ligne d'arrivée.

: Évitez les boules de neige, les coups de poing et les palmes dans une course effrénée vers la ligne d'arrivée. Freezy Peak : Aidez-vous des énormes ventilateurs pour atteindre le sommet de la course et remporter la partie.

: Aidez-vous des énormes ventilateurs pour atteindre le sommet de la course et remporter la partie. Ski Fall : Traversez un toboggan de glace géant et plongez dans des anneaux de bronze, d'argent et d'or pour marquer des points et vous qualifier.

: Traversez un toboggan de glace géant et plongez dans des anneaux de bronze, d'argent et d'or pour marquer des points et vous qualifier. Pegwin Pursuit : Tentez d'attraper le Pegwin et de le garder le plus longtemps pour marquer des points avec votre équipe.

: Tentez d'attraper le Pegwin et de le garder le plus longtemps pour marquer des points avec votre équipe. Snowy Scrap : En équipe, roulez votre boule de neige sur des plaques de neige pour l'agrandir. Les derniers à atteindre 100 % seront éliminés.

: En équipe, roulez votre boule de neige sur des plaques de neige pour l'agrandir. Les derniers à atteindre 100 % seront éliminés. Thin Ice : Défoncez les couches de glace pour parvenir au but. Attention aux flaques de boue !

: Défoncez les couches de glace pour parvenir au but. Attention aux flaques de boue ! Roll Off : Une nouvelle variante de Roll On dans laquelle le slime augmente, de façon à corser la chose.

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis ce. Basée sur, nos petits bonhommes de gelées ont beaucoup à faire en cette nouvelle saison.Avec l'arrivée de la mise à jour, les joueurs disposent désormais de, ces derniers sont sur le thème de l'hiver, et plusieurs nouveaux éléments ont fait leur apparition comme les petits pingouins, mais aussiEn plus de ces nouveaux niveaux, le Passe de la saison 3 est également disponible. Ce dernier propose pas moins de 40 récompenses inédites, dont des skins, des pseudos, mais aussi des emotes, des couleurs, et des couronnes. Il se terminera dans 69 jours.Également,. Ce nouveau système a été instauré afin de. Parmi elles, des variantes de skins en or ! De nombreux correctifs ont aussi été appliqués, dans le but de limiter les bugs et équilibrer l'expérience de jeu. Fall Guys reste disponible sur PC et PS4.