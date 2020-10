Fall Guys : La saison 2 augmentera les possibilités de personnalisation

I thought I'd record a quick video to reveal a new feature that's coming in Season 2...



Very spicy



I'm super excited about this one pic.twitter.com/XI5IKYKQ9E — Fall Guys (@FallGuysGame) October 1, 2020

Alors que la saison 2 de Fall Guys sera disponible à partir du 8 octobre prochain a encore publié quelques informations concernant celle-ci. Outre les couronnes qui seront beaucoup plus faciles à acquérir Cela concerne essentiellementmais aussi, et surtout. Ainsi, plusieurs choix seront disponibles, comme(pizza, drapeau, couronne ou autres). De plus, comme indiqué, ils auront la possibilité de. Les choix présentés sont : Rookie, Sir Hugs a Lot, Trying Their Best. Cela permettra de caractériser la personnalité des joueurs qui se retrouveront durant les parties.Pour rappel, la saison 2 de Fall Guys débutera le 6 octobre prochain sur PC et PS4.