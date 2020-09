Fall Guys : Quand commence la saison 2 ?

Quand commence la saison 2 de Fall Guys ?

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Alors que la saison 1 de Fall Guys est sur le point de se terminer, après avoir connu un succès tonitruant au cours de ses premières semaines de commercialisation, nombre de joueurs se demandent quand la saison 2 sera lancée sur le party game déjanté de Mediatonic. Si nous nous référons aux indications présentes directement en jeu, la date de lancement pourrait, d'ores et déjà, être connue.Même si les indications ci-dessus doivent être prises avec quelques pincettes, puisque le studio ne l'a pas encore confirmé,, étant donné que le compte à rebours concernant la fin de la saison 1 nous amène à cette date. Si tel est le cas, Mediatonic communiquera très vite sur les réseaux sociaux, comme il le fait depuis le début, ce qui a notamment permis d'attirer l'attention sur le jeu, en plus des différentes opérations effectuées sur Twitch.Concernant le contenu de la saison 2,, et que plusieurs nouveautés viendront compléter le contenu déjà présent en jeu. Au moins six niveaux inédits seront ajoutés, tout comme une multitude de skins, comme cela avait été présenté lors de la gamescom 2020 Le lancement de cette nouvelle saison devrait permettre à Mediatonic de voir revenir de nombreux joueurs, qui ont peut-être délaissé le jeu suite aux problèmes avec les tricheurs, ou à cause d'une certaine redondance. Selon Steam Charts , le nombre moyen d'utilisateurs simultanés a baissé de 41 % en septembre, même s'il reste l'un des titres les plus populaires sur Steam.En attendant de plus amples informations,. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies,