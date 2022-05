Fall Guys gratuit : Quand passe-t-il free-to-play ?

Quand Fall Guys sera gratuit ?

Lors de son lancement, en août 2020, Fall Guys avait attiré de très nombreux joueurs, alors qu'il n'était disponible que sur PC et PlayStation 4. Deux ans plus tard, et après avoir vu sa communauté baisser au fil des mois, Mediatonic a annoncé, durant ce mois de mai 2022, que, et ce, sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'il arrivera sur Xbox et Nintendo Switch gratuitement et que les joueurs n'auront pas à dépenser de l'argent pour se le procurer. Toutefois, un changement majeur est à noter pour les joueurs évoluant sur PC, étant donné qu'il ne sera plus disponible sur Steam à cette date, mais sur l'Epic Games Store. Celles et ceux l'ayant acheté sur Steam pourront toutefois continuer à y jouer via cette plateforme.Pour le reste, ce passage en free-to-play n'impactera pas réellement les joueurs. Des mises à jour seront toujours déployées avec le temps, dans le but d'apporter du contenu, comme un éditeur de niveau, bien qu'aucune date de sortie n'ait été donnée à ce sujet. Enfin, les saisons repartiront à zéro, pour débuter avec la 1 et être raccord avec ce nouveau cycle.Pour remercier les joueurs ayant acheté Fall Guys avant ce 21 juin, Mediatonic offrira un pack spécial, le Legacy Pack , avec divers éléments cosmétiques afin de les remercier pour le soutien depuis le début.Enfin, sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, vous préinscrire pour le passage en free-to-play de Fall Guys , dans le but de ne pas le manquer, mais également de récupérer des récompenses exclusives.Rendez-vous dès le 21 juin, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch pour découvrir