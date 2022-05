Fall Guys : Des préinscriptions pour obtenir des récompenses exclusives

Préinscription Fall Guys

500 000 → Bannière de nom « Haricot au top »

1 000 000 → 3 500 Kudos

1 500 000 → Motif Burgers

2 000 000 → Emote Monsieur Muscles

2 500 000 → Skin Tête de melon

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Dans la foulée de l'annonce du passage en free-to-play de Fall Guys , mais aussi de sa sortie sur Xbox et Nintendo Switch, Mediatonic a expliqué que. Plus les préinscriptions seront nombreuses, plus il y aura de récompenses.Si vous ne savez pas comment vous préinscrire afin de bénéficier de ces belles récompenses sur Fall Guys, nous vous expliquons comment faire.Dans le but d'attirer encore plus de joueurs lors du passage en free-to-play, lequel devrait être une vraie réussite, les développeurs ont annoncé que. Ainsi, si 2,5 millions de personnes se préinscrivent d'ici le 21 juin, les cinq paliers seront validés. Parmi ces récompenses, nous retrouvons les éléments suivants :Si vous ne savez pas comment vous préinscrire pour gagner ces récompenses, il suffit de se rendre sur le site officiel , et de cliquer sur le bouton « Se préinscrire », se situant au milieu de l'écran. Il vous sera ensuite demandé de lier vos comptes Epic et celui de la plateforme avec laquelle vous jouez ou allez jouer à Fall Guys. Vous devrez ensuite cocher, ou non, une case pour être informé de l'évolution des préinscriptions pour valider le tout.Ensuite, il suffit de patienter jusqu'au 21 juin, date à laquelle les préinscriptions seront finies, pour espérer que le dernier palier ait été atteint. Cependant, les récompenses ne seront pas envoyées tout de suite, étant donné que les joueurs ne les récupéreront qu'à partir du 27 juin, selon les informations communiquées.