Il est malheureusement coutume, sur Internet, lorsqu'un jeu devient viral, de voir plusieurs sites profiter de la naïveté des joueurs de moult manières, quelles qu'elles soient. Fortnite connaît, par exemple, ce problème avec les V-bucks, puisque plusieurs sites malveillants en proposent moyennant une faible somme d'argent, mais ces derniers n'arrivent jamais, pire encore, les coordonnées bancaires peuvent être volées. Avec le succès récent deEn effet, fortement recherché sur les différents moteurs de recherche, ce site vous fait croire qu'il est possible de télécharger la version mobile de Fall Guys, or, celle-ci n'est pas encore disponible pour le grand public, bien qu'une sortie sur ces plateformes semble prévue Là où le doute peut s'installer si vous êtes tombé sur le site, c'est qu'il reprend les mêmes codes que le site officiel (l'unique), à la seule différence qu'il n'est pas possible de cliquer sur toutes les icônes (réseaux sociaux, développeurs et éditeurs). En effet, le seul endroit où il est possible de cliquer est la fenêtre indiquant que Fall Guys mobile est disponible et qu'il peut être téléchargé,, puisque cela vous renvoie vers une page externe, pouvant infliger quelques dommages à votre téléphone ou récolter vos données personnelles.Lorsque Fall Guys sera disponible sur les plateformes mobiles, en plus d'une potentielle sortie en free-to-play, il sera possible de le télécharger vie le site officiel et non un site tiers, qui est bien souvent frauduleux.À l'heure où nous écrivons ces lignes,