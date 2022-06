Fall Guys : Événement Clash des couronnes, remportez des récompenses dans Fortnite et RL

Événement Clash des couronnes dans Fall Guys

Défis et récompenses sur Fall Guys

Jouer 10 parties de n'importe quel mode → 300 Kudos

Jouer 20 parties de n'importe quel mode → 500 Kudos

Jouer 40 parties de n'importe quel mode → 800 Kudos

Jouer 70 parties de n'importe quel mode → 1 000 Kudos

Jouer 100 parties de n'importe quel mode → 1 200 Kudos

Récompenses sur Fortnite

Jouer 10 parties de Fall Guys → Aérosol Stacked

Jouer 20 parties de Fall Guys → Émoticone Stacked with love

Jouer 40 parties de Fall Guys → Outil de collecte Sweet Clementine

Jouer 70 parties de Fall Guys → Accessoire de dos Waffler

Jouer 100 parties de Fall Guys → Tenu Major Mancake

Récompenses sur Rocket League

Jouer 10 parties de Fall Guys → Bannière de joueur

Jouer 20 parties de Fall Guys → Accessoire Colorful Canines

Jouer 40 parties de Fall Guys → Roues Med Rare

Jouer 70 parties de Fall Guys → Sticker Octrane Cluster Buster

Jouer 100 parties de Fall Guys → Boost Fallout

Disponible depuis quelques jours gratuitement, sur toutes les plateformes,a, bien évidemment, vu sa popularité croître. C'est sans surprise qu'Epic Games souhaite surfer sur la vague, pour promouvoir deux autres de ses jeux populaires, à savoir Fortnite et Rocket League . Cela se fait par le biais de l'événementDisponible depuis ce 29 juin, dans la plus grande des discrétions bien que quelques soient sortis,, mais également dans les deux autres cités plus haut. Pour cela, il suffit, tout simplement, de jouer. Vous avez jusqu'au 11 juillet pour valider les « défis » de cet événement.et sont très, très faciles. Ils ne vous demandent que de jouer. Voici les détails :Au total, ce sont donc 3 500 Kudos qui peuvent être récupérés, dans le but d'acheter, par exemple, des objets cosmétiques dans la boutique.Sur Fortnite, vous pourrez obtenir 5 récompenses :Sur RL, vous pourrez obtenir 5 récompenses :Vous avez jusqu'au 11 juillet pour terminer vos 100 parties sur Fall Guys et ainsi récupérer les différentes récompenses. Il faut, bien évidemment, avoir liés ses comptes avec Epic Games pour profiter de toutes ces récompenses.