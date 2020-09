Fall Guys devient le lancement le plus rentable sur PC depuis Overwatch, en 2016

Instant Gaming vous le propose sur Steam pour la somme de 18,99 €

Fall Guys n'en finit plus de faire parler de lui et de battre des records. Après être devenu le jeu le plus téléchargé lors de son mois gratuit sur le PS Plus , voici que le battle royale déjanté de Mediatonic vient de devenirCette information provient de SuperData , qui analyse les données de l'industrie vidéoludique en les partageant chaque mois. Pour ce mois d'août, nous apprenons donc que le lancement de Fall Guys est une véritable réussite, même si personne n'en doutait,comme nous le disions ci-dessus.Une bonne nouvelle qui motivera Mediatonic et l'équipe en charge du développement de Fall Guys, qui n'est composée que de quelques personnes, pour améliorer encore plus l'expérience, qui n'a pas été épargnée par les problèmes de serveurs et de tricheurs. Fall Guys est, pour rappel, disponible sur PC et PlayStation 4. Notre partenaire