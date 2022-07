Fall Guys : Des skins Godzilla arrivent

Comment obtenir les skins Godzilla sur Fall Guys ?

Godzilla

Godzilla 1995

Mothra

King Shidorah

Mechagodzilla

Godzilla & Godzilla 1995

Mothra & King Ghidorah : 1 800 Show-Bucks Bundle comprenant également une plaque d'identification et un surnom



GODZILLA is coming back to Fall Guys, and with some friends!



GODZILLA, GODZILLA 1995, MOTHRA and KING GHIDORAH will be smashing through the Fall Guys store from July 21st!!! @godzilla_toho pic.twitter.com/DOctuyzIT1 — Fall Guys... FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) July 19, 2022

Depuis queest passé free-to-play et s'est rendu disponible sur toutes les plateformes de jeu, le party-game enchaîne les événements avec des licences vidéoludiques et autres franchises. En effet, dernièrement, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir un crossover avec Halo ou un autre avec Assassin's Creed , pour ne citer que ces exemples.Mais, ce n'est pas tout. Le studio de développement et Epic Games viennent d'annoncer que. Ces éléments cosmétiques, différents de ceux sortis il y a quelque temps, seront disponibles du 21 au 25 juillet prochain.Ainsi, les joueurs pourront se procurer ces différents skins, en se rendant dans la boutique du jeu :Des offres groupées spéciales seront également au rendez-vous et permettront à chacun de faire quelques économies :Notons que le skin Mechagodzilla est une récompense du Season Pass. De ce fait, cet élément restera disponible après la date du 25 juillet et donc jusqu'à la fin de la Saison 1 Pour rappel, Fall Guys est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.