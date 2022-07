Fall Guys : Quand se termine la saison 1 Free-for-all ?

Quand se termine la saison 1 de Fall Guys ?

La sortie de cette saison « 1 » de Fall Guys a marqué le renouveau du battle royale, qui est passé free-to-play et a vu son nombre de joueurs drastiquement augmenter. Les plateformes Xbox et la Nintendo Switch ont également accueilli le jeu, ce qui a permis de créer une très solide communauté, qui reste assez présente sur le party game, notamment grâce aux petits événements qui s'enchaînent en jeu. Mais de nombreux joueurs se demandentL'information n'est pas officielle en tant que telle, mais elle est directement indiquée en jeu, puisque lorsque nous nous rendant dans la partie dédiée aux défis, dans l'onglet « Marathon », un compte à rebours indique jusqu'à quand seront disponibles ces défis, et donc. Après un rapide petit calcul, nous arrivons à l, ce qui coïncide plus ou moins avec les habitudes de Mediatonic.Le studio lance, effectivement, très souvent ses saisons et ses mises à jour majeures les mardis, dans l'après-midi. Ainsi, il y a de très fortes chances que la saison 2 soit lancée dans la foulée, le mardi 30 août 2022. Nous devrions en savoir un peu plus au fur et à mesure que nous nous rapprochons de cette date, puisque les développeurs devraient nous teaser le contenu de cette nouvelle saison avant son lancement.En attendant, vous savez combien de temps il vous reste afin de compléter votre Passe de combat, dans le but de récupérer toutes les récompenses. D'ailleurs, sachez que si vous l'avez acheté une fois (ou si vous en avez bénéficié en tant qu'ancien joueur), vous aurez normalement récolté assez d'Émissious pour l'acheter à nouveau, puisque nous en récupérons plus que le prix d'achat tout au long du Passe de combat.