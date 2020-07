Fall Guys : Comment obtenir un accès à la bêta ?

Comment avoir une clé pour la bêta de Fall Guys ?

Sur le compte Twitter officiel.

Via les créateurs de contenu sur Twitter.

Via les streamers éligibles.

Comment activer sa clé bêta pour Fall Guys ?

Dans la dernière ligne droite avant la sortie tant attendue de, qui pourrait être la bonne surprise de cet été 2020, Mediatonic en charge du développement et Devolver Digital, en charge de l'édition, ont ouvert les serveurs pour une nouvelle phase bêta, la dernière avant son lancement. Nous vous expliquons comment y prendre part.Dès ce vendredi 31 juillet à 18 heures en France, une nouvellesera lancée pour, et de nombreusesseront distribuées de plusieurs façons, afin que les futurs joueurs puissent tester le jeu, mais aussi déceler de potentiels problèmes à remonter en vue de sa sortie ce mardi 4 août.Pour obtenir ce précieux sésame, vous pouvez vous rendre directement sur le compte Twitter du jeu, lequel partagera de manière sporadique plusieurs. Restez donc à l’affût, et activez les notifications si vous ne souhaitez pas manquer l'occasion, puisque cesdevraient très vite trouver preneurs. Il sera également possible d'en récupérer via les streamers, qui pourront en donner à certains viewers. Certains créateurs de contenu en partageront aussi sur Twitter.En bref, si vous résumons, voici où vous pouvez récupérer uneNotez que si vous aviez reçu unelors de laprécédente, celle-ci est bien évidemment toujours valable.Si vous faites partie des chanceux qui ont récupéré une, rendez-vous directement sur Steam puis cliquez sur l'onglet « Jeux » en haut à gauche, puis « Activer un produit Steam » pour entrer la clé reçue.La bêta se termine ce dimanche 2 août.arrivera sur PC et PS4 le 4 août prochain, et sera récupérable gratuitement par le membres PlayStation Plus durant tout le mois d'août.