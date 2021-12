Fall Guys : Comment lier son compte Epic Games et profiter du cross-save ?

Lier son compte Epic Games et profiter du cross-save dans Fall Guys

Mediatonic fait tout pour améliorer l'expérienceet vient donc d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, qui permet de reprendre sa partie, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Bien qu'elle ne soit pas la fonctionnalité la plus demandée, certains joueurs possèdent le battle royale sur PC et PlayStation, mais ne peuvent pas utiliser le même et unique compte. C'est désormais possible, afin de centraliser sa progression à un seul endroit, et la retrouve sur tous les supports.Les étapes sont relativement simples, rassurez-vous, surtout si vous en possédez déjà un. Ainsi, si vous avez un compte Epic Games,. Attention néanmoins, il faut associer son compte sur la plateforme que vous souhaitez garder en tant que principale, afin de garder toutes les récompenses débloquées. Par exemple, si vous avez le plus joué sur PC et avez de nombreux skins dessus, il faudra vous connecter à votre compte Epic Games à partir de cette plateforme pour la première fois.Si vous n'avez pas de compte Epic Games, vous allez devoir un créer un. Encore une fois, faites-le à partir de votre plateforme principale, celle que vous souhaitez garder.Malheureusement, le contenu du deuxième jeu, que ce soit sur PC ou PS4, ne pourra pas être transféré, que ce soit les skins, les couronnes ou les kudos. Cependant, si vous avez des skins que vous avez achetés, vous pourrez normalement transférer ces objets après avoir contacté le support Pour encourager les joueurs à le faire, mais aussi les remercier de leur fidélité,Naturellement, une fois les versions Xbox et Nintendo Switch sorties, ce système de cross-save sera toujours valable.