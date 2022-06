Fall Guys : À quelle heure devient-il free-to-play ?

À quelle heure Fall Guys devient free-to-play ?

Il y a quelques semaines, Mediatonic a annoncé une excellente nouvelle : Fall Guys va devenir gratuit , en passant free-to-play. Cela se fait ce mardi 21 juin, comme vous devez, très probablement, déjà le savoir. Cependant, de nombreux joueurs se demandent, afin de découvrir l'expérience multijoueur gratuitement.Mediatonic n'a pas encore officiellement annoncé, mais nous pouvons tout de même l'estimer avec une certaine précision. En effet, sur le Microsoft Store et le Nintendo eShop, les deux plateformes qui vont accueillir Fall Guys, un compte à rebours indique que. Cela signifie donc quesur les autres plateformes (PC et PlayStation), ce fera au même moment.Qui plus est, en jeu, l'heure de fin de la saison 6 est programmée au même moment, ce qui conforte l'information ci-dessus, émanant des boutiques officielles.Il ne faudra donc pas patienter jusqu'à la fin de journée, normalement, afin de pouvoir profiter degratuitement. Rappelons tout de même que pour la version PC, tous les nouveaux utilisateurs devront se rendre sur l'Epic Games Store pour jouer à Fall Guys, puisque le jeu disparaîtra tout simplement de Steam, bien que celles et ceux l'ayant acheté puissent encore y jouer via cette plateforme.Rendez-vous dès ce 21 juin à 13h pour profiter de Fall Guys sur toutes les plateformes. Il se peut que quelques complications soient rencontrées au moment du déploiement de la mise à jour et que les serveurs rencontrent des problèmes , auquel cas Mediatonic ne manquera pas d'informer la communauté. Pour ce qui est des anciens joueurs, les développeurs offriront un pack Legacy à celles et ceux y ayant joué avant ce changement de monétisation, afin de les remercier.