Fable est en développement depuis plus de quatre ans

4 years of working on Fable at @WeArePlayground. So excited for this game. pic.twitter.com/KO099HnYSd — Tom (@deltaflux) November 5, 2021

En juillet 2020, nous avons découvert, après moult rumeurs, queIl s'agira d'un reboot de la franchise, occasion idéale pour celles et ceux n'ayant jamais suivi les différents jeux de se plonger dans cet univers fantastique, doté d'une grande communauté. Cependant, plus d'un an plus tard, les informations sont relativement rares et nous devons nous montrer patients pour en savoir plus.Néanmoins, Tom Golton, ingénieur en chef chez Playground Games, a expliqué dans un tweet que cela faisait quatre ans qu'il avait débuté son travail sur Fable. Une bonne nouvelle donc, puisque cela veut dire que la sortie pourrait finalement se faire plus tôt que ce que nous pouvions penser, étant donné que le développement n'a pas commencé en 2020, lors de son annonce. Rappelons que nous n'avons eu le droit qu'à un court teaser, ce qui pouvait suggérer que l'annonce avait été faite au début du développement.« 4 ans de travail sur Fable chez Playground Games. Tellement excité par ce jeu. »Phil Spencer, grand patron de Microsoft, n'a pas manqué de nous mettre l'eau à la bouche , expliquant l'équipe de développement était incroyable et que les futurs joueurs doivent avoir confiance en la qualité de l'expérience qui leur sera proposée. Espérons en savoir plus très vite, pourquoi pas lors des Game Awards 2021.