Eidos-Montréal frappé par de nouveaux licenciements malgré son implication sur Fable

Eidos-Montréal, le studio détenu par Embracer Group et actuellement impliqué dans le reboot de Fable pour Microsoft, vient d'annoncer une nouvelle série de licenciements.
75 collaborateurs concernés par ces nouveaux licenciements
Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux
, Eidos-Montréal indique clairement que ces licenciements ne remettent en aucun cas en question les compétences ou l'implication des employés touchés
, mais résultent plutôt de la fin de l'un des projets majeurs du studio :
Aujourd'hui, nous avons informé notre équipe studio que nous devrons nous séparer de jusqu'à 75 membres précieux. Malheureusement, nous n'avons pas la capacité de les réaffecter entièrement à nos autres projets et services en cours.
Le studio assure également qu'il accompagnera activement les personnes concernées
afin de faciliter leur transition vers de nouvelles opportunités professionnelles.
Un contexte difficile pour Eidos-Montréal depuis son rachat par Embracer
Ce nouveau coup dur survient après une année déjà compliquée pour Eidos-Montréal. Suite à son rachat par Embracer Group en 2022, le studio avait été initialement chargé de développer un nouveau volet de la série Deus Ex
. Ce projet a malheureusement été annulé l'année dernière dans le cadre d'un vaste programme de réduction des coûts entrepris par Embracer, ayant conduit au licenciement de plus de 4500 personnes à travers le groupe.
Depuis lors, Eidos-Montréal s'est principalement concentré sur le soutien du très attendu reboot de Fable
, développé par Playground Games pour Microsoft, mais ce n'est pas l'unique projet sur lequel le studio travaille actuellement, même si aucun autre titre n'a été révélé officiellement.
Une situation représentative d'une crise plus large dans l'industrie du jeu vidéo
Les licenciements chez Eidos-Montréal ne sont malheureusement pas isolés. Depuis le début de l'année 2025, l'industrie du jeu vidéo continue d'être durement impactée par les suppressions d'emplois. Plus de 1200 postes ont été supprimés cette année à travers plusieurs studios majeurs comme Unity, PlayStation, Ubisoft, Warner Bros. Games, Sumo Digital ou encore Splash Damage.
Une récente enquête du GDC State of the Games Industry révélait même qu'environ un développeur sur dix avait perdu son emploi durant l'année 2024, signe d'une instabilité persistante et d'une période de turbulence pour l'ensemble du secteur.
Eidos-Montréal réaffirme son engagement envers ses projets actuels
Malgré ces difficultés et ces ajustements d'effectifs, Eidos-Montréal insiste sur le fait qu'il reste pleinement impliqué dans ses projets en cours, avec notamment un soutien actif apporté au reboot très attendu de Fable
. Le studio entend donc continuer à jouer un rôle actif au sein d'Embracer, même si la situation actuelle demeure préoccupante pour ses équipes.
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