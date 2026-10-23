EXODUS : L'apparence du protagoniste masculin, Jun, a été modifiée

Archetype Entertainment a partagé une vidéo présentant la nouvelle apparence du protagoniste masculin d'EXODUS, nommé Jun.

Annoncé il y a de cela un petit moment, le jeu d'action-RPG d'Archetype Entertainment et Wizards of the Coast, EXODUS, doit débarquer au début du mois d'avril 2027. Son développement continue, alors qu'Archetype Entertainment présente une nouvelle apparence pour le modèle masculin du personnage principal d'EXODUS, via une courte vidéo.

Le modèle masculin du protagoniste d'EXODUS a changé

Publiée il y a peu de temps sur le compte YouTube du jeu, une nouvelle vidéo montre les changements physiques opérés par Archetype Entertainment pour la version masculine du personnage principal d'EXODUS. Ainsi, le modèle masculin de Jun est désormais très différent de celui présenté il y a quelques mois. D'ailleurs, le directeur général de chez Archetype Entertainment, Chad Robertson, explique que ce changement a été effectué à la suite des retours de la communauté :

On a vu vos discussions et vos commentaires ces derniers mois à propos du modèle masculin de Jun. Nous avons écouté et prenons ces retours très au sérieux. On a continué d'améliorer Jun, mais également le reste du jeu.

Une version masculine et féminine de Jun sont prévus pour EXODUS

Comme souligné dans la description de cette nouvelle vidéo, EXODUS permettra aux joueurs et aux joueuses d'incarner la version masculine ou bien féminine de Jun Aslan. Ces derniers pourront, selon les informations partagées, personnaliser certains éléments de l'apparence physique du protagoniste : « Dans EXODUS, vous pouvez incarner une version féminine ou masculine de Jun Aslan, et des options telles que la coupe ou la couleur des cheveux, la pilosité faciale et des tatouages vous permettent d'apporter votre petite touche personnelle ». Nul doute qu'Archetype Entertainment en dévoilera plus à ce sujet dans les mois à venir.

















Rappelons, en guise de conclusion, qu'EXODUS doit débarquer le 7 avril 2027 sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).