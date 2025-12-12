EXODUS dévoile un nouveau trailer, centré sur son protagoniste

Wizards of the Coast et Archetype Entertainment ont profité des Game Awards 2025 pour dévoiler un nouvel aperçu d'EXODUS.

EXODUS montre son protagoniste en vidéo

EXODUS est une histoire qui traite de la résilience de l'humanité et de l'héroïsme qui peut émerger dans nos moments les plus sombres. Le parcours de découverte de Jun façonnera des mondes entiers tant aujourd'hui que pour les générations à venir. - Chad Robertson, Vice-président du développement des jeux chez Archetype Entertainment.

Qu'est-ce qu'EXODUS ?

EXODUS nous transporte à travers le temps et l'espace vers un futur où la technologie est si avancée que l'humanité s'est transformée pour exploiter des pouvoirs divins. Archetype crée une histoire épique qui se déroule dans une lointaine galaxie où vos choix ont un impact sur les mondes. - John Hight, Président de Wizards of the Coast.

Annoncé pour la première fois il y a de cela quelques années,, qui est développé par Archetype Entertainment et édité par Wizards of the Coast, est revenu sur le devant de la scène vidéoludique grâce àEn effet, durant la cérémonie des Game Awards 2025, qui a eu lieu le vendredi 12 décembre 2025,Ainsi,. Ce dernier, qui est décrit comme un « ancien ferrailleur », porte en lui l'héritage d'une dynastie de Traveler. Ce qui lui confère des pouvoirs et capacités extraordinaires.Comme dit précédemment,. Au niveau du gameplay, les développeurs ont indiqué que les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de débloquer de nouvelles armes et capacités. Ce qui sera, très certainement, nécessaire pour venir à bout des créatures ainsi qu'entités monstrueuses peuplant le monde d', et ce, surtout pour éliminer les Celestials, soit « la plus grande menace de l'humanité ». D'ailleurs, en ce qui concerne les combats, la communauté sera libre d'adopter l'approche de son choix, entre infiltration et affrontement direct.Par ailleurs, tout au long de leur aventure sur, prenant place dans « des mondes 40 000 ans après notre ère », les joueurs et les joueuses devront faire des choix importants, qui façonneront le destin de Jun Aslan. Fort heureusement, le protagoniste ne sera pas seul durant son périple :proposera à la communauté de rencontrer divers compagnons, disposant chacun de leur propre lore et quêtes.doit, selon les dernières informations connues, arriver au début de l'année 2027 sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et l'Epic Games Store).