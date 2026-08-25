EXODUS s'offre sa date de sortie dans un nouveau trailer

Archetype Entertainment a dévoilé un nouveau trailer pour EXODUS ainsi que sa date de sortie lors de l'Opening Night Live 2026.

Annoncé il y a de cela un petit moment, EXODUS, qui est développé par Achetype Entertainment et édité par Wizards of the Coast, refait parler de lui en ce moment. Le studio de développement et l'éditeur ont profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2026 pour révéler la date de sortie d'EXODUS, via un nouveau trailer.

Une date de sortie et un trailer pour EXODUS

En effet, durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, qui a eu lieu en début de soirée le mardi 25 août dernier, Archetype Entertainment et Wizards of the Coast ont annoncé qu'EXODUS sortira le 7 avril 2027. Date à laquelle l'action-RPG se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Évidemment, Archetype Entertainment a profité de l'occasion pour partager un nouveau trailer présentant EXODUS. Cette nouvelle vidéo nous montre ainsi le protagoniste, Jun Aslan, mais aussi un tout nouveau compagnon. Il s'agit, pour être plus précis, de Salt, qui est décrite comme une « compagne pieuvre Éveillée aussi redoutable qu'intelligente ». Salt est également une « mercenaire et chasseuse de primes », qui fera donc équipe avec Jun Aslan pour « sauver l'endroit qu'ils considèrent comme leur foyer ».

Rendez-vous donc le 7 avril 2027 pour découvrir EXODUS, qui peut d'ores et déjà être ajouté à sa liste de souhaits. À cette date, le titre d'Archetype Entertainment et Wizards of the Coast se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store).