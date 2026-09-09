EXODUS : Les actions des joueurs auront un impact sur les relations et le destin des compagnons

EXODUS mettra réellement en avant les actions des joueurs, qui auront des conséquences sur de multiples éléments, notamment sur les compagnons.

Attendu pour le mois d'avril 2027, EXODUS profite régulièrement de nouvelles informations dévoilées par son studio de développement, Archetype Entertainment. D'ailleurs, il y a peu de temps, le directeur narratif s'est exprimé à propos des conséquences des actions/décisions des joueurs sur EXODUS.

Des détails sur le système de relations d'EXODUS

C'est au cours d'une interview avec IGN que le directeur narratif d'EXODUS, Drew Karpyshyn, a donné de plus amples informations concernant le système de relations du titre. Ce dernier a ainsi expliqué que le studio désirait donner un « aspect réaliste » à cette fonctionnalité :

Il s'agit de faire grandir leur relation avec vous, de la laisser évoluer en fonction des choix que vous avez faits, et de prendre conscience que ces choix vont rapprocher certains compagnons de vous, mais peut-être en éloigner d'autres.

Ainsi, sur EXODUS, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de faire évoluer leur relation avec des compagnons. Toutefois, cela implique de faire des choix et d'entreprendre des actions, qui pourraient bien « en éloigner d'autres ». D'ailleurs, ces décisions pourraient également changer l'histoire des compagnons.

The Exodus narrative director explains how player actions impact who makes it to the end, similar to Mass Effect. https://t.co/2GPKRzAR6t pic.twitter.com/g24m7fcYfz — IGN (@IGN) September 6, 2026

Les choix ont un impact sur les intrigues des compagnons

Dans ce même échange, Drew Karpyshyn a complété son propos en indiquant que les choix des joueurs influenceront également les intrigues des compagnons sur EXODUS, sans pour autant en dévoiler davantage :

Sans trop en dévoiler, on souhaite vraiment que cela ait un impact sur le déroulement de leurs intrigues. En fonction des choix que vous ferez, il se peut qu'à la fin du jeu, vous ne soyez plus accompagné de tous les compagnons avec lesquels vous avez commencé. C'est à peu près tout ce que je peux dire !

Dès lors, sur EXODUS, les joueurs et les joueuses devront faire attention à leurs choix, tant cela aura des conséquences sur le reste de l'aventure, et notamment sur les relations avec les compagnons.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'EXODUS doit sortir le 7 avril 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.