EXODUS : Archetype Entertainment n'a pas prévu d'utiliser l'IA, pour le moment

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 décembre 2025 à 15h25
Le studio de développement Archetype Entertainment s'est, récemment, prononcé à propos de l'utilisation de l'IA pour son prochain jeu, EXODUS.
EXODUS : Archetype Entertainment n'a pas prévu d'utiliser l'IA, pour le moment
Montré lors de la cérémonie des Game Awards 2025, EXODUS a, de nouveau, intrigué la communauté. D'ailleurs, lors de l'édition de 2023, les joueurs et les joueuses apprenaient que l'acteur Matthew McConaughey jouait l'un des personnages d'EXODUS, C.C. Orlev. Et si ce dernier a investi dans la compagnie Elevenlabs et a accepté que sa voix soit générée par l'IA, ce n'est pas le même chose du côté d'Archetype Entertainment

Pas d'IA pour EXODUS...

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En effet, durant une interview avec les journalistes d'Eurogamer, Chad Robertson, qui est le cofondateur d'Archetype et qui travaille sur EXODUS, a expliqué que l'utilisation de l'IA n'était pas dans les plans du studio
En ce qui concerne le jeu [EXODUS], nous n'avons pas l'intention d'utiliser l'IA générative pour aucun de ses éléments.
D'ailleurs, la voix de Matthew McConaughey n'a pas été générée par l'IA pour EXODUS, comme le souligne le cofondateur du studio : « Non, non. Tout ce qui se trouve dans Exodus - 100 % de ce qui se trouve dans EXODUS - est un enregistrement vocal sur mesure, spécialement réalisé pour nous ». Cependant, Archetype Entertainment pourrait revenir sur sa décision.

... Mais cela pourrait changer

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Au cours du même échange, Chad Robertson a indiqué qu'Archetype se réserve le droit de changer sa position à propos de l'utilisation de l'IA générative pour EXODUS en cas de nécessité
Mais nous nous réservons le droit de changer cela si nécessaire afin d'obtenir la qualité, le calendrier ou le budget dont nous avons besoin pour le jeu. Cependant, ce n'est pas notre intention pour le moment.

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Ainsi, comme vous l'aurez compris, Archetype Entertainment pourrait avoir recours à l'IA pour EXODUS. Or, ce n'est pas le cas, à l'heure actuelle. Rappelons, en guise de conclusion, qu'EXODUS doit arriver au début de l'année 2027 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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