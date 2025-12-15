EXODUS : Archetype Entertainment n'a pas prévu d'utiliser l'IA, pour le moment

Le studio de développement Archetype Entertainment s'est, récemment, prononcé à propos de l'utilisation de l'IA pour son prochain jeu, EXODUS.

Pas d'IA pour EXODUS...

En ce qui concerne le jeu [EXODUS], nous n'avons pas l'intention d'utiliser l'IA générative pour aucun de ses éléments.

Matthew McConaughey might have invested in AI voice-generation, but everything you hear in sci-fi RPG Exodus is authentically him. https://t.co/2JvAITSUJX pic.twitter.com/MHwyg4spca — Eurogamer (@eurogamer) December 13, 2025

... Mais cela pourrait changer

Mais nous nous réservons le droit de changer cela si nécessaire afin d'obtenir la qualité, le calendrier ou le budget dont nous avons besoin pour le jeu. Cependant, ce n'est pas notre intention pour le moment.

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Montré lors de la cérémonie des Game Awards 2025,a, de nouveau, intrigué la communauté. D'ailleurs, lors de l'édition de 2023, les joueurs et les joueuses apprenaient que l'acteur Matthew McConaughey jouait l'un des personnages d'EXODUS, C.C. Orlev.En effet, durant une interview avec les journalistes d'Eurogamer,D'ailleurs, la voix de Matthew McConaughey n'a pas été générée par l'IA pour, comme le souligne le cofondateur du studio : « Non, non. Tout ce qui se trouve dans Exodus - 100 % de ce qui se trouve dans EXODUS - est un enregistrement vocal sur mesure, spécialement réalisé pour nous ».Au cours du même échange,Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Or, ce n'est pas le cas, à l'heure actuelle. Rappelons, en guise de conclusion, qu'doit arriver au début de l'année 2027 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.