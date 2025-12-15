EXODUS : Archetype Entertainment n'a pas prévu d'utiliser l'IA, pour le moment

EXODUS : Les actions des joueurs auront un impact sur les relations et le destin des compagnons
EXODUS mettra réellement en avant les actions des joueurs, qui auront des conséquences sur de multiples éléments, notamment sur les compagnons.
En ce qui concerne le jeu [EXODUS], nous n'avons pas l'intention d'utiliser l'IA générative pour aucun de ses éléments.D'ailleurs, la voix de Matthew McConaughey n'a pas été générée par l'IA pour EXODUS, comme le souligne le cofondateur du studio : « Non, non. Tout ce qui se trouve dans Exodus - 100 % de ce qui se trouve dans EXODUS - est un enregistrement vocal sur mesure, spécialement réalisé pour nous ». Cependant, Archetype Entertainment pourrait revenir sur sa décision.
Matthew McConaughey might have invested in AI voice-generation, but everything you hear in sci-fi RPG Exodus is authentically him. https://t.co/2JvAITSUJX pic.twitter.com/MHwyg4spca— Eurogamer (@eurogamer) December 13, 2025
Mais nous nous réservons le droit de changer cela si nécessaire afin d'obtenir la qualité, le calendrier ou le budget dont nous avons besoin pour le jeu. Cependant, ce n'est pas notre intention pour le moment.
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