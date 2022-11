Evil Dead: The Game offert sur l'Epic Games Store

Evil Dead: The Game gratuit sur l'Epic Games Store

Incarnez Ash Williams ou l'un de ses amis de la franchise emblématique Evil Dead et travaillez de concert dans un jeu plein de séquences d'action multijoueur en coop et JcJ ! Jouez dans une équipe de quatre survivants : explorez les alentours, récupérez du butin, affrontez vos peurs et trouvez les objets indispensables pour sceller la faille entre les mondes dans un jeu inspiré des trois films Evil Dead ainsi que de la série télévisée Ash vs Evil Dead diffusée sur STARZ.



Combattez pour les forces du bien ou prenez le contrôle du Démon de Kandar : vous traquerez Ash et les autres personnages tout en possédant entre autres des Cadavéreux et des objets de l'environnement dans le but d'avaler leurs âmes !

Comment avoir Evil Dead: The Game gratuitement ?

Cela fait maintenant de nombreuses années que l'Epic Games Store offre des jeux, et ce toutes les semaines. Souvent, il s'agit de titres indépendants. Or, nous avons eu le droit à de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z. Cette fois-ci, c'estaux joueurs et aux joueuses, la semaine prochaine.Dès le jeudi 17 novembre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouterà votre bibliothèque sans dépenser le moindre centime puisqu'il est effectivement. Le titre, développé et édité par Saber Interactive, est, pour rappel, sorti au mois de mai de cette année, et ce sur la plupart des plateformes de jeu.Evil Dead: The Game dispose d'une forte dimension multijoueur, et peut se jouer aussi bien en coopération qu'en JcJ.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 17 novembre et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 24 novembre pour le réclamer.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.