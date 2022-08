Evil Dead: The Game : L'arrivée d'un nouveau personnage teasée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis le mois de mai de cette année 2022, et à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, Evil Dead: The Game profite d'un véritable suivi de la part de ses développeurs. Dernièrement, le titre a accueilli la mise à jour « L'Armée des Ténèbres » , introduisant un nouveau mode de jeu, de nouvelles armes et des cosmétiques, entre autres. Mais, le studio de développement en charge du soft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.En effet, récemment, les développeurs d'Evil Dead: The Game ont posté une image sur le compte officiel Twitter du jeu, semblant teaser l'arrivée prochaine d'un. Il s'agirait de, qui apparaît dans le film Evil Dead de 2013, réalisé par Fede Alvarez. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand Mia sera disponible sur Evil Dead: The Game puisque la description du tweet n'apporte pas plus de détails. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles.Pour rappel, Evil Dead: The Game est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le soft dispose d'une dimension PvE, mais propose aussi un mode multijoueur en ligne.