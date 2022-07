Evil Dead: The Game : La mise à jour « L'Armée des Ténèbres » est arrivée

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Evil Dead: The Game est sorti au mois de mai de cette année, sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre de Saber Interactive et Boss Team Games avait réalisé d'importants chiffres de vente : en moins d'une semaine, après son lancement officiel, Evil Dead: The Game s'était déjà écoulé à plus de 500 000 copies Le soft profite, d'ailleurs, d'un suivi régulier de la part des développeurs de chez Saber Interactive. À ce sujet, le studio vient tout juste de déployerdisponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Celle-ci apporte, bien évidemment, son lot de nouveautés, dont, comprenant le château de Kandar.Par ailleurs, grâce à cette mise à jour, les joueurs et les joueuses peuvent désormais s'équiper de(la massue et l'arbalète explosive) et découvrir, permettant d'explorer librement les différentes cartes du jeu, repérer les lieux et ainsi peaufiner ses stratégies.Finalement, deont été introduits au jeu : la tenue Ash Williams Employé du S-Mart et celle nommée « Chevalier Galant » sont désormais disponibles à l'achat (2,99 €, chacun). Sans oublier, le pack Médiéval comprenant également des tenues, notamment pour Roi Arthur et Henry le Rouge, et un bundle de costumes « Habits dorés », dont l'ensemble est vendu à 7,99 €.Si vous désirez découvrir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur des cartes PSN :