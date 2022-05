Evil Dead: The Game : Plus de 500 000 copies vendues en moins d'une semaine

Saber Interactive $EMBRAC has revealed Evil Dead: The Game has sold more than 500.000 units in the first 5 days after its release.



Evil Dead: The Game launched on Friday 13th May for PC, #PS5, #PS4, #XboxSeriesX, #XboxOne, and #NintendoSwitch. pic.twitter.com/xjqFTw0BjH — EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) May 19, 2022

Disponible depuis le 13 mai dernier, sur la plupart des plateformes de jeu, Evil Dead: The Game semble convaincre les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, les derniers chiffres partagés par Embracer Group et Saber Interactive le prouvent bien.En effet, en moins d'une semaine, et plus précisémentCes statistiques semblent prendre en compte toutes les ventes réalisées, peu importe la plateforme, car aucune précision à ce sujet n'a été apportée.Ce qui est relativement correct, vous en conviendrez très probablement. Et il y a fort à parier que ces chiffres grimperont encore, dans les prochaines semaines et prochains mois. Et ce, d'autant plus si les développeurs agrémentent le soft d'ajouts réguliers.Si vous désirez découvrir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur les versions Xbox du soft ainsi que sur des cartes PSN :