Evil Dead: The Game, heure de sortie en France

It's launch week! We know many of you are asking about the exact time when Evil Dead: The Game will release on Friday, May 13th!



🕖 7 AM PST

🕙 10 AM EST

🕒 3 PM BST



Développé par Boss Team Games et Saber Interactive,, soient sur PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Le titre basé sur la franchise Evil Dead est attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux se demandentTous les joueurs et toutes les joueuses, peu importe la plateforme de leur choix ou bien la version du jeu utilisée, sont logés à la même enseigne en ce qui concerne le titre de Boss Team Games et Saber Interactive. D'après le compte Twitter du jeu, il sera possible de profiter d'C'est, en effet, à cette heure précise que les serveurs officiels d'Evil Dead: The Game seront opérationnels. Rappelons d'ailleurs que celles et ceux désirant jouer avec des amis, venant d'autres plateformes de jeu, pourront le faire puisque la fonctionnalité cross-play est bien présente surD'ailleurs,propose une dimension PvP mais aussi PvE. En ce qui concerne le multijoueur en ligne, les joueurs et les joueuses devront former des équipes, choisir entre le camp des chasseurs ou bien des démons et affronter leurs adversaires pour remporter la partie. Ces premiers pourront compter sur un arsenal d'armes assez complet et varié, ainsi que sur un roster de personnages intéressants, disposant chacun de leur propre arbre de talents.