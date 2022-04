Evil Dead: The Game est-il cross-play ?

Evil Dead: The Game, le cross-play disponible ?

Evil Dead: The Game, basé sur la franchise Evil Dead, est développé par Boss Team Games et Saber Interactive. Annoncé pour la toute première fois lors des Game Awards de 2020, le soft propose aussi bien un mode coopératif que du PvP, sur plusieurs et diverses cartes de jeu.Par ailleurs, notons que le roster de base est assez conséquent, avec notamment la présence d'Ash Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar et bien d'autres. Même s'il semble déjà assez complet, il y a fort à parier que le titre sera agrémenté au fur et à mesure de nouveaux contenus. Toutefois, celles et ceux qui comptent jouer avec leurs amis se demandent siAvant tout, rappelons que la fonctionnalité du cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble. Par exemple,, pour ne citer que cet exemple, propose effectivement du cross-play, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft.Pour en revenir àet à la question du cross-play, sachez quedeBoss Team Games et Saber Interactive. Et ce, dès la sortie officielle du titre. De ce fait, les joueurs et les joueuses sur PS5 pourront rencontrer des alliés ou adversaires profitant de la version PC du titre. Et inversement. Ce sera également le cas pour la communauté Nintendo Switch et Xbox. Ce qui est toujours un avantage pour attirer un plus grand nombre de joueurs.Il devrait également être possible de désactiver le cross-play depuis le menu du jeu, si vous ne désirez pas rencontrer des joueurs et des joueuses venant d'autres plateformes que la vôtre. Par contre, si vous voulez jouer en cross-play, assurez-vous que la fonctionnalité soit bien active, depuis ledit menu.