Everwild : Le développement serait « un véritable gâchis »

a été annoncé en novembre 2019 et ne s'est quasiment pas montré depuis, si ce n'est brièvement durant l'été 2020, avec de nouvelles images. Depuis, le titre développé par Rare, qui n'avait pas manqué d'attirer l'attention d'une partie de la communauté, a été au cœur de plusieurs rumeurs,. Il y a quelques mois,. Le journaliste revient en ce début d'année, avec quelques nouvelles informations.Selon lui, le développement du jeu est « un vrai bordel », puisque l'équipe ne saurait pas vraiment dans quel sens aller et n'aurait pas beaucoup d'idées. Bien qu'en public Rare et Microsoft ne veulent pas être alarmistes, notamment sur le départ du directeur créatif et le supposé redémarrage,. « Ils ont reboosté cette chose et ils ne savent pas exactement quel est l'état de cette chose... ils sont encore en train de le découvrir, et c'est un désordre » avance notamment Jeff Grubb.Bien que ces informations doivent être prises avec des pincettes, le journaliste reste très bien informé sur les coulisses de l'industrie, et le fait que Rare ne nous ait pas donné de réelles nouvelles en 2021 peut signifier que des problèmes dans le développement persistent. Espérons que cela s'arrange dans les mois à venir, afin que nous puissions découvrir cette nouvelle production signée Rare.