« Un miracle qu'il soit jouable » : le créateur d'Escape from Tarkov revient sur 10 ans de galère



le 02 janvier 2026 à 11h29 Publié par Corentin Rimbert le 02 janvier 2026 à 11h29

Après une décennie de développement et une sortie officielle historique en novembre 2025, Nikita Buyanov brise le silence. Le visage emblématique de Battlestate Games revient sur les défis techniques insurmontables, la toxicité de la communauté et le coût personnel d'une œuvre qui a redéfini le genre du FPS d'extraction.