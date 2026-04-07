Près de la moitié des joueurs bannis sur Escape from Tarkov n'étaient pas des tricheurs

Battlestate Games a récemment dévoilé les statistiques de bannissement d'Escape from Tarkov pour le début de l'année 2026. Étonnamment, seule une courte majorité des sanctions concerne la triche pure, révélant l'ampleur d'autres pratiques interdites qui gangrènent le célèbre jeu de tir tactique.

Le studio Battlestate Games a pris la parole dans un récent billet de blog pour faire le point sur l'état de la triche et les vagues de bannissements dans Escape from Tarkov. Entre janvier et mars 2026, ce ne sont pas moins de 25 000 joueurs qui ont été exclus du célèbre jeu de tir. Toutefois, une donnée surprenante ressort de ce bilan trimestriel. Pour la première fois, les développeurs ont détaillé les motifs de ces sanctions, révélant que seulement 54 % des comptes bannis l'ont été pour utilisation de logiciels de triche classiques.





Un fléau qui dépasse la simple triche

Les 46 % restants correspondent à d'autres infractions majeures aux conditions d'utilisation. Le studio pointe notamment du doigt les transactions en argent réel, communément appelées RMT, impliquant aussi bien les acheteurs que les vendeurs. À cela s'ajoutent l'utilisation de bots pour monter des comptes en niveau de manière automatisée, des scripts divers et d'autres logiciels interdits.





Cette transparence inédite montre que l'écosystème du jeu est attaqué sur de multiples fronts, bien au-delà de la simple assistance à la visée ou de la vision à travers les murs.





Des vagues de sanctions quotidiennes

Battlestate Games a profité de cette communication pour dissiper plusieurs mythes tenaces au sein de la communauté. Les développeurs ont fermement confirmé que les vagues de bannissements sont désormais quotidiennes. Depuis la sortie initiale du titre, le nombre de comptes piratés ou compromis a considérablement augmenté, entraînant mécaniquement une hausse des exclusions. Si de faux positifs restent possibles, le système de détection a été grandement affiné au cours de la dernière année pour limiter ces erreurs.



















Vers un renforcement drastique de la sécurité

En revanche, le studio a admis ne pas poursuivre activement les créateurs de logiciels de triche en justice. « L'issue favorable d'une procédure légale peut prendre énormément de temps et ne justifie pas les efforts déployés », est-il précisé.

Pour l'avenir, les créateurs d'Escape from Tarkov promettent des mesures techniques beaucoup plus strictes. L'intégration des fonctionnalités TPM 2.0 et Secure Boot est au programme, ce qui devrait empêcher de nombreux logiciels malveillants de passer sous le radar. L'équipe envisage également d'imposer des sécurités liées à Windows, comme VBS ou HVCI, afin de protéger le noyau du système contre les manipulations extérieures et garantir une véritable équité compétitive.



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Enfin, le studio s'attaque à la frustration des joueurs honnêtes.. Les développeurs souhaitent augmenter progressivement ces dédommagements tout en veillant à ce que la communauté n'abuse pas de l'outil de signalement en jeu. Battlestate Games conclut en réaffirmant sa volonté d'assainir l'expérience de jeu,