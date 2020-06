Escape from Tarkov : Une nouvelle carte teasée en vidéo

Les joueurs d'Escape from Tarkov pourront, très prochainement, découvrir une nouvelle carte, qui a été brièvement présentée en images.

Escape from Tarkov : 200 000 joueurs simultanés et 3 000 joueurs bannis

À lire également Escape from Tarkov : 200 000 joueurs simultanés et 3 000 joueurs bannis

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Battlestate Games avait annoncé en début d'année qu'une nouvelle carte, nommée Streets of Tarkov, devait arriver en 2020. Si aucun détail n'avait depuis été donné, le studio a profité du PC Gaming Show, s'étant tenu ce samedi 13 juin dans la soirée,, annoncée comme la plus « grande et détaillé » d'Cette carte a été au centre d'une courte vidéo,. Dans ces derniers, plusieurs pièces peuvent être ouvertes, lesquelles pourraient cacher quelques surprises... Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la nouvelle carte semble particulièrement bien détaillée, et promet, d'ores et déjà, des parties endiablées.Cette carte n'est pas la seule nouveauté majeure à venir pour les joueurs d', puisque la communauté pourra aussi profiter d'. Qui plus est, le système de compétences sera quelque peu revisité, alors qu'un nouveau boss pouvant soigner ses alliés, appelé le Sénateur, fera son arrivée. Aucune date de sortie pour ces nouveautés n'a été donnée, mais celle-ci ne devrait pas tarder à débarquer sur les serveurs d', qui est, pour rappel, disponible en bêta uniquement sur PC.