Escape from Tarkov sur Steam : Attention, une fausse page de jeu vous arnaque

Une fausse page d'Escape from Tarkov sur Steam

Escape from Tarkov sortira-t-il sur Steam ?

Nombreuses sont les productions à rester indépendante, notamment au niveau de la commercialisation, boudant les célèbres plateformes telles que Steam ou l'Epic Games Store. Parfois, après un certain temps, les développeurs décident de rendre disponible leur jeu sur l'une de ces boutiques, notamment pour le promouvoir un peu plus. C'est par exemple le cas d', qui n'est disponible que via le site officiel. La page du jeu s'est toutefois retrouvée sur Steam Des joueurs préfèrent attendre qu'un jeu sorte sur leur plateforme de prédilection avant de passer à l'achat, et ces derniers pourraient tomber dans le piège de cette. En y jetant un petit coup d'œil, nous nous rendons vite compte qu'il s'agit d', qui n'a probablement pas été commandée par Battlestate Games, développeur et éditeur du FPS.Premièrement, les configurations PC mentionnées ne correspondent pas à celles affichées sur le site, qui sont bien en deçà du système nécessaire, notamment au niveau de la carte graphique. Les configurations présentées correspondent aux premières recommandations lors de la sortie du jeu, qui ont évolué depuis. De plus, et contrairement à la législation imposée par Valve,, et aucune des différentes versions, donnant accès à plus de contenu que le seul jeu, ne sont proposées à la vente.Enfin, lorsque nous regardons les évaluations laissées par les utilisateurs, tous indiquent qu'il s'agit d'un « scam », entendez par-là une arnaque. Il est donc très peu probable qu'il s'agisse d'une vraie page et celle-ci devrait très vite être supprimée, pour éviter que d'autres personnes ne tombent dans le piège.Pour le moment,. Les développeurs ont réussi à se bâtir une très jolie communauté, impliquée, sans l'aide d'une plateforme tiers. Évidemment, l'arrivée sur Steam, ou sur l'Epic Games Store, pourrait être un boost, mais ces deux plateformes prennent des commissions sur les ventes, ce que ne souhaite pas forcément Battlestate Games. Quoi qu'il arrive, si EFT devait se rendre disponible sur un autre support, une annonce officielle aurait lieu et cela ne se ferait pas en catimini.