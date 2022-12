Escape from Tarkov : La carte Streets of Tarkov se montre un peu plus

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Deux ans et demi après la révélation de sa nouvelle carte,, il semblerait que le studio Battlestate Games soit enfin sur le point de l'introduire dans son FPS. Les développeurs avaient, effectivement, donné rendez-vous à leur communauté ce 26 décembre, dans le but de dévoiler de nouvelles images pour cette carte, et ces derniers ont répondu massivement présents, en témoignent les statistiques de la vidéo.Mais pour en revenir au sujet qui nous intéresse,. Le fait de mélanger autant d'espaces intérieurs qu'extérieurs augmentera la difficulté, puisque vous pourrez tomber contre un adversaire à n'importe quel moment. En étant dans les rues, vous serez une cible facile, alors qu'en explorant les bâtiments, vous avez une chance de rencontrer un campeur ou un autre visiteur.Des zones plus ouvertes avec moins de bâtiments seront aussi proposées dans cette carte, qui devrait plaire aux joueurs d' Escape from Tarkov . Les plus perspicaces et les plus fins connaisseurs d'EFT auront également remarqué de nouvelles armes dans certaines séquences de la vidéo. Malheureusement, les développeurs ne nous ont pas encore dévoilé. Cependant, il se murmure que celui-ci sortira très rapidement, soit le 28 décembre.