Escape from Tarkov envahi par les cheaters depuis le dernier wipe

Il y a quelques semaines, les joueurs d'ont, enfin, pu découvrir une nouvelle carte, grâce à une mise à jour majeure, ayant entraîné un wipe des serveurs. Comme souvent, cela permet à de nombreux joueurs de se replonger dans le FPS de Battlestate Games.À l'image des autres FPS étant plus ou moins compétitifs,, ruinant la partie avec, ici, un sentiment de frustration bien plus important, puisque ces tricheurs occasionnent également la perte du stuff porté. Sur Reddit, nous pouvons voir pléthore de messages pour se plaindre des cheaters ces dernières semaines, tous ou presque étant unanimes sur leur présence massive.Dans la discussion épinglée, afin de regrouper tous les messages au même endroit, la plupart se plaignent de la recrudescence de ces joueurs, bien plus importants qu'à l'accoutumée. La communauté s'est effectivement habituée à croiser, de temps à autre, des tricheurs, mais tous s'accordent à dire qu'avec ce wipe,. Dans la discussion, plusieurs personnes évoquent même « le pire wipe » d'Escape from Tarkov.Même si les développeurs combattent la tricherie, avec des vagues de bans plus ou moins régulières, une partie des joueurs estime que Battlestate Games n'en fait pas assez, notamment pour limiter leur arrivée en jeu. Espérons qu'après avoir corrigé les quelques soucis qui se sont glissés dans la dernière mise à jour et la carte Streets of Tarkov la problématique de la triche soit prise au sérieux, pour éviter de voir sa population se réduire avec le temps.