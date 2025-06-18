Escape From Tarkov confirme un nouveau wipe avant la sortie de la version 1.0

L'heure du grand nettoyage approche de nouveau dans Escape From Tarkov, alors que Battlestate Games confirme officiellement un wipe complet à venir, distinct du reset PvE prévu pour la très attendue version 1.0 du jeu.
La communauté EFT
a l'habitude de ces remises à zéro périodiques, qui permettent à tout le monde de repartir au même stade. Mais l'annonce d'un wipe complet avant la sortie officielle de la version finale constitue tout de même une petite surprise. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce prochain wipe qui pourrait bien redistribuer les cartes pour l'ensemble des joueurs.
Un wipe complet officialisé par Battlestate Games
C'est directement via son compte personnel sur X (ex-Twitter) que Nikita Buyanov
, directeur d'Escape From Tarkov et cofondateur de Battlestate Games, a révélé cette information cruciale : « Un dernier wipe aura lieu avant la sortie de la version 1.0
» a-t-il sobrement dit.
Cette annonce intervient alors que la communauté pensait que le prochain wipe serait uniquement associé à la sortie de la version 1.0, initialement prévue avant fin 2025.
Quelle date pour le prochain wipe ?
Si aucune date précise n'a été donnée, le calendrier publié récemment par le studio russe offre un précieux indice. Celui-ci mentionne une mise à jour majeure accompagnée d'un événement important dès le mois d'août 2025
.
Cela pourrait donc correspondre à ce nouveau wipe, séparé du reset volontaire PvE déjà annoncé pour accéder aux ultimes quêtes de la version finale. Cette information sous-entend également que la sortie officielle de la version 1.0, attendue avant la fin de l'année 2025, interviendra nécessairement après août
.
Un wipe différent du reset PvE de la version finale
Ce wipe ne doit pas être confondu avec le reset volontaire des quêtes PvE annoncé par Battlestate. Pour rappel, ce dernier wipe PvE sera optionnel, mais indispensable pour profiter pleinement des quêtes finales d'EFT 1.0.
Le wipe annoncé par Nikita Buyanov concernera, lui, l'intégralité de votre progression actuelle
: inventaire, argent, compétences, réputation auprès des marchands, tout sera réinitialisé.
Quelles prochaines étapes pour Escape From Tarkov ?
Outre ce wipe imminent, plusieurs grandes échéances sont attendues d'ici fin 2025 :
- Été 2025 : lancement d'Escape From Tarkov Arena sur Steam.
- Automne/Hiver 2025 : arrivée de la tant attendue version 1.0, suivie par le lancement officiel du jeu de base sur Steam.
Ces étapes cruciales devraient marquer une profonde évolution pour Escape From Tarkov
, très populaire auprès des amateurs de FPS réalistes, et étendre encore un peu plus sa base de joueurs.
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