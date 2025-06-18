Escape From Tarkov confirme un nouveau wipe avant la sortie de la version 1.0

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 juin 2025 à 14h51
L'heure du grand nettoyage approche de nouveau dans Escape From Tarkov, alors que Battlestate Games confirme officiellement un wipe complet à venir, distinct du reset PvE prévu pour la très attendue version 1.0 du jeu.
Escape From Tarkov confirme un nouveau wipe avant la sortie de la version 1.0
La communauté EFT a l'habitude de ces remises à zéro périodiques, qui permettent à tout le monde de repartir au même stade. Mais l'annonce d'un wipe complet avant la sortie officielle de la version finale constitue tout de même une petite surprise. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce prochain wipe qui pourrait bien redistribuer les cartes pour l'ensemble des joueurs.

Un wipe complet officialisé par Battlestate Games

eft2
C'est directement via son compte personnel sur X (ex-Twitter) que Nikita Buyanov, directeur d'Escape From Tarkov et cofondateur de Battlestate Games, a révélé cette information cruciale : « Un dernier wipe aura lieu avant la sortie de la version 1.0 » a-t-il sobrement dit.
Cette annonce intervient alors que la communauté pensait que le prochain wipe serait uniquement associé à la sortie de la version 1.0, initialement prévue avant fin 2025.

Quelle date pour le prochain wipe ?

Si aucune date précise n'a été donnée, le calendrier publié récemment par le studio russe offre un précieux indice. Celui-ci mentionne une mise à jour majeure accompagnée d'un événement important dès le mois d'août 2025.

Cela pourrait donc correspondre à ce nouveau wipe, séparé du reset volontaire PvE déjà annoncé pour accéder aux ultimes quêtes de la version finale. Cette information sous-entend également que la sortie officielle de la version 1.0, attendue avant la fin de l'année 2025, interviendra nécessairement après août.

eft1

Un wipe différent du reset PvE de la version finale

Ce wipe ne doit pas être confondu avec le reset volontaire des quêtes PvE annoncé par Battlestate. Pour rappel, ce dernier wipe PvE sera optionnel, mais indispensable pour profiter pleinement des quêtes finales d'EFT 1.0.

Le wipe annoncé par Nikita Buyanov concernera, lui, l'intégralité de votre progression actuelle : inventaire, argent, compétences, réputation auprès des marchands, tout sera réinitialisé.

Quelles prochaines étapes pour Escape From Tarkov ?

Outre ce wipe imminent, plusieurs grandes échéances sont attendues d'ici fin 2025 :
  • Été 2025 : lancement d'Escape From Tarkov Arena sur Steam.
  • Automne/Hiver 2025 : arrivée de la tant attendue version 1.0, suivie par le lancement officiel du jeu de base sur Steam.
Miniature vidéo

Ces étapes cruciales devraient marquer une profonde évolution pour Escape From Tarkov, très populaire auprès des amateurs de FPS réalistes, et étendre encore un peu plus sa base de joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Escape from Tarkov : La saison Kord Breach provoque la colère des joueurs
Escape from Tarkov 01 juillet 2026

Escape from Tarkov : La saison Kord Breach provoque la colère des joueurs

Le créateur d'Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, vient de dévoiler les détails de Kord Breach, la toute première saison officielle du jeu. Entre modificateurs de gameplay inédits et exclusivité PvP, cette nouvelle approche divise déjà fortement la communauté des joueurs.
Escape From Tarkov Codes (Juillet 2026)
Escape from Tarkov 29 juin 2026

Escape From Tarkov Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Escape from Tarkov prépare une mise à jour massive pour juillet
Escape from Tarkov 19 juin 2026

Escape from Tarkov prépare une mise à jour massive pour juillet

Battlestate Games vient de dévoiler une feuille de route ambitieuse pour Escape from Tarkov. Entre un événement inédit en juillet et le déploiement de la mise à jour massive 1.1.0 marquant le début de la première saison, le célèbre jeu de tir tactique s'apprête à vivre une véritable révolution.

commentaire (0)