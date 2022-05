Escape from Tarkov : Carte (map) interactive des différentes zones

Carte interactive Escape from Tarkov

Meilleure carte interactive d'Escape from Tarkov → à cette adresse

Développé par Battlestate Games, Escape from Tarkov se veut être un jeu de tir à la première personne, très challengeant, et possédant une forte dimension multijoueur. Il n'est pas relativement simple de faire ses premiers pas sur le soft. Ainsi, si vous êtes un nouveau venu sur le titre, nous vous conseillons de vous munir de certains outils.Dans ce sens, nous vous conseillons de vous pencher sur l'une, si vous avez besoin d'aide. Il en existe un certain nombre, toutes ayant leurs spécificités, bien que l'ensemble des informations principales se retrouvent sur chacune de cesLes différentes zones d'Escape From Tarkov sont relativement vastes. Le titre demande aux joueurs et aux joueuses de collecter des armes, divers équipements afin de tuer leurs adversaires, puis de sécuriser lesdits items. Notez que le soft se veut assez exigeant et qu'il peut être difficile de se repérer, alors que vos ennemis n'auront aucune pitié et n'hésiteront pas à vous tirer dessus pour récupérer votre loot.Mais, sans plus tarder, voici la carte interactive que nous vous conseillons de consulter, si vous avez besoin :Grâce à cette carte interactive, tout le monde pourra y trouver son compte. Permettant de sélectionner ou désélectionner certaines catégories, les joueurs et les joueuses trouveront facilement l'objet de leur convoitise, ou ce dont ils ont besoin.Notons qu'elle se veut assez complète, car elle marque l'emplacement des caches, des clés, des points d'apparition, des armes, mais aussi des SCAV, entre autres. Par ailleurs, le site référencé ci-dessus vous permet d'accéder à une carte interactive des zones suivantes : Factory, Woods, The Lab, Custom, Shoreline et Interchange.