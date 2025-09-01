Escape from Tarkov arrive enfin sur Steam avec sa version 1.0

Après presque une décennie d'accès anticipé, Escape from Tarkov s'apprête à franchir une étape historique. Battlestate Games a confirmé que le célèbre extraction shooter aura bientôt sa page officielle sur Steam, en parallèle de la sortie de sa version 1.0 prévue le 15 novembre.
Depuis son lancement en alpha fermée en 2016 puis en accès anticipé en 2017, Escape from Tarkov s'est imposé comme l'un des FPS les plus influents de son époque
. Précurseur du genre extraction shooter, il a bâti une communauté fidèle malgré son exclusivité sur le launcher maison de Battlestate Games. Désormais, le studio confirme que Tarkov rejoindra Steam
, une évolution attendue de longue date et maintenant certaine.
Un tournant avec la sortie 1.0
Nikita Buyanov, directeur du studio, a publié un message accompagné d'une capture d'écran de la page Steam du jeu, confirmant que celle-ci sera bientôt disponible. C'est un événement majeur, car Tarkov n'avait jamais quitté son launcher propriétaire
depuis ses débuts. Cette arrivée coïncide avec la sortie de la version 1.0 du jeu
, prévue le 15 novembre. Présentée à la PAX, cette nouvelle version a été testée par des créateurs de contenu et des joueurs, qui évoquent déjà une amélioration massive de l'expérience.
L'annonce a néanmoins suscité des réactions mitigées dans la communauté. Beaucoup de joueurs s'interrogent sur la compatibilité entre les deux plateformes :
- Les comptes actuels seront-ils transférables vers Steam ?
- Les joueurs devront-ils racheter le jeu s'ils souhaitent basculer sur la version Steam ?
- Les sauvegardes et la progression seront-elles liées à l'écosystème existant ?
Pour l'instant, Battlestate Games n'a pas donné de détails, promettant des informations complémentaires « bientôt
». Pour ce qui est de sa date d'arrivée, cela devrait également être le 15 novembre.
Une décision stratégique pour Battlestate
L'arrivée sur Steam ouvre à Escape from Tarkov une nouvelle visibilité
auprès d'un public plus large, tout en lui offrant la force de la plateforme de Valve en termes de distribution, mises à jour et outils communautaires. Mais elle soulève aussi des craintes, certains fans estiment que la politique de remboursement flexible de Steam pourrait poser problème, notamment face à un jeu aussi exigeant et clivant.
Un futur décisif pour l'extraction shooter culte
Escape from Tarkov a façonné un genre et inspiré de nombreux concurrents. Avec sa sortie complète et sa présence sur Steam, le titre de Battlestate Games se rapproche enfin du statut de produit fini, après plus de huit ans de tests. Reste désormais à savoir si la transition se fera en douceur pour les vétérans et si Tarkov parviendra à séduire une nouvelle vague de joueurs grâce à cette ouverture.
De nouvelles informations seront communiquées ces prochaines semaines, mais nul doute que de nombreuses personnes se lanceront dans l'aventure le 15 novembre prochain.
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