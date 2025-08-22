Escape From Tarkov sort enfin en version 1.0 après neuf ans d'attente

Battlestate Games a confirmé que Escape From Tarkov atteindra enfin sa version cette année, avec une date de sortie. Un moment historique pour l'extraction shooter culte, neuf ans après son lancement initial en alpha.

Enfin une date pour la 1.0, avec un beau trailer

Neuf ans d'accès anticipé

À quoi s'attendre pour la 1.0 ?

Un gros patch de performance , avec corrections de bugs et améliorations de stabilité.

, avec corrections de bugs et améliorations de stabilité. Des quêtes inédites et peut-être un renouvellement du méta.

et peut-être un renouvellement du méta. De nouvelles armes et équipements pour enrichir la progression.

pour enrichir la progression. Des ajustements de gameplay après le wipe Hardcore jugé chaotique par une partie de la communauté.

Un tournant pour l'extraction shooter

Depuis 2017,s'est imposé comme une référence incontournable du genre FPS tactique et surtout comme le pionnier des. Pourtant, malgré son immense influence, le titre de Battlestate Games n'avait jamais officiellement franchi le cap de la version finale. C'est désormais chose faite : le studio a confirmé que la 1.0 sera déployée d'ici quelques semaines. Un moment important pour toute la communauté; leC'est à travers un trailer atypique que Battlestate a révélé la nouvelle. Plutôt que de montrer des séquences de gameplay spectaculaires, la vidéo met en scène, directeur du jeu, en train de coder devant un écran. Quelques lignes plus tard, la date de sortie de la version 1.0 d'Escape from Tarkov s'affiche discrètement : 15.11.2025. cela signifie donc que le FPS sortira le 15 novembre 2025 en version 1.0, 8 ans après que le projet a été rendu jouable pour la première fois.Pour éviter toute ambiguïté,a ensuite confirmé l'annonce sur les réseaux sociaux avec un message simple mais explicite : « 15.11.2025, 1.0 release, Let's gooooooo ! ».Escape From Tarkov avait débuté son aventure en alpha fermée en 2016, avant de s'ouvrir plus largement en 2017. Depuis, le jeu a été alimenté par de nombreuses mises à jour, wipes et correctifs, tout en bâtissant une communauté passionnée et exigeante. Cette attente interminable a fini par nourrir une certaine frustration, puisque malgré son statut culte, le jeu restait officiellement « inachevé ».L'annonce de cette 1.0 marque donc un tournant symbolique autant qu'historique pour la licence.Pour l'instant, Battlestate garde le mystère sur le contenu exact de cette version finale. Les attentes sont nombreuses :Même si l'ampleur exacte de la mise à jour reste floue,, mais qu'elle marquera un vrai renouveau.En près d'une décennie, Escape From Tarkov a inspiré de nombreux concurrents comme… Mais il reste le titre emblématique du genre, celui qui a défini ses codes. Son arrivée en 1.0 pourrait non seulement consolider son statut, mais aussi lui permettre de s'ouvrir à un nouveau public, notamment si le jeu arrive sur Steam comme ce qui est normalement prévu.Rendez-vous le 15 novembre donc, pour, attendu de toutes et tous.