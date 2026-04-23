Escape from Tarkov Arena devient gratuit ce week-end avec sa nouvelle saison

Battlestate Games lance la deuxième saison d'Escape from Tarkov Arena en proposant un week-end d'accès gratuit. L'occasion parfaite pour découvrir ce jeu de tir exigeant, profiter d'importantes réductions et explorer les nombreuses nouveautés apportées par la mise à jour Casus Belli.

Escape from Tarkov Arena, la déclinaison nerveuse et orientée action d'Escape from Tarkov, s'ouvre à tous les curieux. À l'occasion du lancement de sa deuxième saison baptisée Casus Belli, le studio Battlestate Games déploie les grands moyens pour séduire une nouvelle audience. Du 24 au 27 avril, les joueurs peuvent télécharger et essayer le titre gratuitement. Une opportunité en or pour celles et ceux qui trouvent le jeu de base trop punitif ou chronophage, et qui souhaitent se concentrer sur des affrontements rapides en arène, ou tout simplement découvrir cette expérience.

Un week-end gratuit riche en contenu

Durant cette période d'essai, l'intégralité des modes de jeu est accessible, y compris la nouvelle chaîne de quêtes et le passe de combat de la saison 2. Les joueurs qui décideront de franchir le pas et d'acheter le jeu complet conserveront toute leur progression. Pour accompagner cet événement, des campagnes de récompenses sur Twitch sont également actives, permettant aux spectateurs de récolter des points de combat, de la monnaie virtuelle et des caisses de ravitaillement simplement en regardant leurs créateurs de contenu favoris.

La mise à jour « Casus Belli » ne se contente pas d'ajouter des cosmétiques. Elle introduit une refonte massive de l'équilibrage global, touchant aussi bien la progression des armes que les limites de score. Le nouveau passe de combat propose plus de soixante-dix récompenses, dont des armes exclusives et des médailles. La carte emblématique « Factory », bien connue des vétérans, fait son apparition avec un système de progression inédit permettant de débloquer des lignes de dialogue personnalisées.

Le retour très attendu du mode ShootOut

Les amateurs de compétition se réjouiront du retour du mode tournoi à enjeux élevés. Ce format oppose six binômes dans des affrontements rapides avec un temps d'attente minimal entre les manches. Les cartes disponibles pour ce mode incluent Air Pit, Block, Equator et la nouvelle venue, Factory.

Une transition technologique majeure vers Unity 6

L'un des changements les plus significatifs de cette mise à jour reste le passage au moteur Unity 6. Cette évolution technique promet des améliorations notables.

Cette transition apporte des améliorations dans le comportement physique et les performances générales, tout en posant des bases solides pour de futures améliorations visuelles et une livraison de contenu plus rapide.

Enfin, si vous avez été séduit et contaminé par le virus de l'arène durant ce week-end d'essai, Battlestate Games a prévu des offres valables jusqu'au 3 mai. L'édition standard du jeu bénéficie d'une remise de 30 %, tandis que le pack incluant les cartes tactiques complètes voit son prix fondre de 25 %. C'est le moment idéal pour parfaire sa visée avant de retourner affronter les dangers de la zone d'exclusion principale.