EFT : Les développeurs évoquent les nouveautés et améliorations à venir

Le studio russe Battlestate Games en charge du développement d'Escape from Tarkov a évoqué les prochains changements et nouveautés successibles d'arrivées dans les prochains mois sur le FPS.

Mise à jour majeure et système de personnalisation approfondi

La popularité d' Escape from Tarkov ne cesse de croître ces dernières semaines, et les développeurs en sont bien conscients, c'est pourquoi ils souhaitent apporter du nouveau contenu durant les prochains mois, tout en améliorant certaines choses. Le studio,, est revenu sur ce que peuvent attendre les joueurs, sans toutefois entrer dans les détails, pour conserver une once de surprise.Pour commencer, cette arrivée importante de nouveaux joueurs a eu pour effet de surcharger les serveurs, et de diminuer la qualité de ces derniers.en mettant à niveau les serveurs, et notamment ceux européens, russes et américains. Des petites maintenances continueront à avoir lieu, dans le but d'améliorer l'expérience de jeu.La prochainen'est pas prévue pour tout de suite, et devrait avoir lieu courant le mois de juin, selon les estimations de, tout comme le prochain WIPE (remise à zéro des comptes), prévu pour dans cinq mois, soit aux alentours du mois de juin. D'autres informations seront données en temps voulu. En attendant, les joueurs pourront profiter de mises à jour moins importantes,Ce nouveau système sera plus poussé et permettra, comme son nom l'indique, deet notamment sur leset. De plus amples détails sont à retrouver sur les forums du jeu