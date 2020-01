EFT : Aucun personnage féminin ne sera jouable dans le FPS militaire

Battlestate Games, le studio russe en charge du développement du FPS militaire, Escape from Tarkov, a publié une nouvelle déclaration expliquant les raisons de la non-présence de personnages féminins, jouables ou en tant qu'IA, au sein de leur titre.

Lors d'une interview parue sur Wccftech en 2016 , Pavel Dyatlov, un représentant du studio Battlestate Games pour, avait annoncé que l'équipe de développement « était arrivée à la conclusion finale que les femmes n'étaient pas en mesure de gérer correctement le stress » et ne voyait pas l'intérêt de proposer des personnages féminins.Bien évidemment, au vu de l'extrême popularité du FPS depuis quelques semaines,, cette vieille interview a refait surface, incitant les développeurs à communiquer, une nouvelle fois, sur le sujet, sans pour autant arriver à corriger le tir... En effet, le studio a déclaré, par l'intermédiaire de son compte Twitter officiel , que les opinions partagées lors de cette interview avaient été mal interprétées : « Les réponses ont été fournies par une personne qui n'est pas un employé-clé de Battlestate Games et qui a probablement mal interprété les positions officielles de l'entreprise, à savoir que nous avons toujours respecté les femmes dans les guerres et les femmes militaires ».Le studio russe ajoute que, et s'excuse de la gêne et confusion occasionnée. Battlestate Games continue en essayant de clarifier le rôle des femmes dans Escape from Tarkov en précisant que des commerçantes sont déjà présentes en jeu, et que de nouvelles femmes devraient faire leur apparition prochainement dans des quêtes-clés du scénario en tant que personnages principaux, cependant « il n'y aura pas de personnage féminin jouable en raison du lore d'Escape from Tarkov et, plus important encore, de l'énorme quantité de travail nécessaire pour les animations, l'équipement, etc. »Bien que le studio, et composé d'une petite équipe et d'un budget particulièrement limité, l'argument tenu par ce dernier, concernant un coût supplémentaire sur la création de personnages féminins jouables, n'est pas récent, Ubisoft ayant prétexté la même chose pour justifier l'absence de femmes pour le mode coopératif d'Assassin's Creed Unity.Des développeurs, ayant une certaine expérience dans le domaine de la conception de personnages, ont expliqué que, à l'aide d'outils modernes,, les véritables coûts ne survenant que lorsque de nouvelles embauches sont obligatoires pour l'enregistrement de voix féminines.n'étant pas doté d'échanges complexes, l'appel d'une seule et unique actrice pour enregistrer quelques lignes ne devrait pas être trop coûteux pour le studio russe, lequel ne propose pas non plus des visuels, animations et modèles particulièrement fidèles pour les personnages masculins et qui pourraient probablement faire l'affaire pour des personnages du sexe opposé.